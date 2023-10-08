بومرداس.. 25 ضحية في انقلاب حافلة لنقل المسافرين

سجلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الأحد، حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب. أمام محول زرالدة بلدية ودائرة خميس الخشنة بولاية بومرداس، أسفرعن إصابة 25 شخصا.

وأوضحت المصادر نفسها أن الحادث تمثل في إنحراف وإنقلاب حافلة لنقل المسافرين. تشغل خط عنابة – مستغانم على مستوى الطريق السيار شرق غرب امام محول زرالدة بلدية ودائرة خميس الخشنة.

وأشارت الحماية، أنه من بين المصابين 3 ضحايا متعددة الاصابات و 22 آخرون يعانون اصابات مختلفة تم إسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي .