بومرداس: 5 جرحى إثر اصطدام تسلسلي بين شاحنة وسيارات بالأربعطاش

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم بالطريق السيار “شرق غرب” على مستوى الأربعطاش ولاية بومرداس في إصابة 5 أشخاص بجروح.

وحسب مصالح الدرك الوطني، فإن الحادث وقع بالطريق السيار شرق غرب الرابط بين ولايتي البويرة و بومرداس بالضبط على مستوى بلدية الاربعطاش اتجاه الجزائر. وأسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص بجروح.

من جهتها أفراد فصيلة الطريق السيار للدرك الوطني بالأبعطاش في عين المكان من أجل القيام بالمعاينات اللازمة وتسهيل حركة السير.