بومرداس: 5 قتلى و8 جرحى في إصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين بالأربعطاش

توفي 5 أشخاص فيما اصيب 8 أخرين ببجروح إثر حادث مرور وقع على مستوى بالطريق السيار شرق غرب اتجاه جرايدية ببلدية الأربعطاش دائرة خميس الخنشنة.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع في حدود الساعة 19سا40د بالطريق السيار شرق غرب اتجاه جرايدية ببلدية الأربعطاش.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة و حافلة لنقل المسافرين بولاية بومرداس. ما خلف وفاة 5 أشخاص وإصاية 8 أخرين يجروح متفاوتة الخطورة.