بومرداس: 590 عائلة تستفيد من الغاز الطبيعي بمنطقة أولاد بونوة 

أشرف صباح اليوم الخميس والي ولاية بومرداس يحيى يحاتن رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، على وضع حيز الخدمة الغاز الطبيعي لفائدة 590 عائلة بمنطقة اولاد بونوة بلدية كاب_جنات.

كما كانت فرصة للاستماع الى مطالب مواطني المنطقة التي تمثلت أساسا في التهيئة الحضرية، قاعةالعلاج وقنوات #الصرف_الصحي وغيرها.

كماطمأن يحيى يحياتن المواطنين بالتكفل بانشغالاتهم من خلال برمجة عدة عمليات ومشاريع تنموية.

كما أسدى تعليمات لتسهيل اجراءات انشاء جمعيات ولجان الاحياء لتكون همزة وصل بين الإدارةوالمواطن.

و كانت الزيارة فرصة لتذكير مواطني رأس جنات بضرورة التقيد بالتدابير الوقائية لتفادي انتشار جائحة كوفيد_19.