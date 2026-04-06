بومرداس.. 6 جرحى في اصطدام تسلسلي بين ثلاث سيارات وشاحنة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم، على الساعة 17سا 49د، إثر وقوع حادث مرور تمثل في اصطدام تسلسلي خطير بين ثلاث سيارات وشاحنة، على مستوى الطريق السيار شرق-غرب في اتجاه البويرة، ببلدية ودائرة خميس الخشنة، ولاية بومرداس.

وحسب ما أفادت به المصالح ذاتها، فقد أسفر الحادث عن إصابة ستة أشخاص بجروح خفيفة، إضافة إلى تعرضهم لحالات صدمة متفاوتة.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بعين المكان، قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم. فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا لتحديد ظروف وملابسات الحادث.