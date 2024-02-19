بومرداس.. 6 جرحى في اصطدام تسلسلي بين خمس مركبات

أصيب ستة (06) أشخاص في حادث مرور، وقع بالطريق السيار شرق غرب علي مستوى منحدر الأربطاش (اولاد والي) بولاية بومرداس إتجاه الجزائر.

وأفادت مصالح الدرك الوطني، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك “طريقي”. أن الحادث أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح متفاوتة، كحصيلة أولية.

من جهتها، أوضحت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة خميس الخشنة أن اسعافاتها تدخلت في حدود الساعة 07سا07 ، لاجل حادث مرور يتمثل في اصطدام تسلسلي بين خمس سيارات على مستوى الطريق السيار شرق غرب اولاد والي ، بلدية الاربعطاش دائرة خميس الخشنة.

مشيرة أن الأشخاص الستة المصابين تم اسعافهم و وتحويلهم الى مستشفى الأخضرية دون تسجيل أي حالة وفاة.

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