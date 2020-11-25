بومرداس: 998 مخالفة لعدم الإلتزام بالتدابير الصحية خلال أسبوع

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بومرداس: 998 مخالفة لعدم الإلتزام بالتدابير الصحية خلال أسبوع
بقلم أمينة داودي

سجلت مصالح أمن ولاية بومرداس 998 مخالفة بسبب عدم الإلتزام بالتدابير الإحترازية خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 24 نوفمبر.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تسجيل 640 مخالفة لعدم وضع القناع الواقي، و24 مخاللفة لعدم احترام مسافة الأمان.

كما تم تسجيل 135 مخالفة لعدم التقيد بتوقيت الحجر الصحي بالنسبة للأشخاص، و13 مخالفة بالنسبة للمركبات.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 43 مخالفة بعدم التقيد ببالإجراءات الإحترازية بالنسبة لمركبات النقل الجماعي.

كما تم تسجيل أيضا 143 مخالفة بسبب عدم التقيد بالإجراءات الإحترازية بالنسبة للتجار.


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