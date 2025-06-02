بومرداس.. توقيف 15 شخصا وحجز أزيد من 17 ألف قرص مهلوس

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، في 4 عمليات متفرقة، من توقيف 15 شخصاً ينشطون ضمن جماعات إجرامية مختصة في بيع نقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما حجزت المصالح ذاتها 17.182 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع و327,15 غراماً من الكيف المعالج. 13,5 غراماً من المخدرات الصلبة “كوكايين”، سيارة سياحية، ومبلغاً مالياً بقيمة 927.700,00 دينار جزائري، و 70 أورو.

وحسب بيان للسلك النظامي ذاته، فقد تمكنت مصلحة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، من توقيف 3 أشخاص، وحجز 12.300 كبسولة من نوع “بريغابالين 300 ملغ”، سيارة سياحية ومبلغ مالي بقيمة 792.000,00 دينار جزائري.

فيما تمكنت فرقة البحث والتحري بخميس الخشنة، من توقيف 05 أشخاص وحجز 3223 قرص مهلوس نوع بريغابالين، 13.5 غ من المخدرات الصلبة كوكايين ومبلغ مالي بقيمة 135700.00 دج و70 أورو.

فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالأربعطاش، قامتبتوقيف شخص، وحجز 101غ من الكيف المعالج. يضيف المصدر ذاته.

في حين تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببرج منايل، من توقيف 6 أشخاص من عناصر الشبكة، وحجز 1659 قرصاً مهلوساً من مختلف الأنواع، 226,15 غراماً من الكيف المعالج، وقواطع حادة.

وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.