بومرداس.. توقيف 17 شخصا وحجز كمية معتبرة من المهلوسات والكيف المعالج

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس في 6 عمليات متفرقة من توقيف 17 شخص وحجز كمية معتبرة من المهلوسات والكيف المعالج.

العمليات مكنت من حجز 9699 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ و248.82 غ من الكيف المعالج، مع حجز 3 مركبات سياحية ودراجة نارية. بالإضافة إلى تفكيك شبكة إجرامية وطنية منظمة مختصة في سرقة المركبات.

وحسب بيان المصالح ذاتها العملية الأولى تم وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في نقل وترويج المؤثرات العقلية تنشط بين ولايات شرق ووسط البلاد. ومكنت العملية من توقيف 4 أشخاص وحجز 2590 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ، سيارة سياحية ودراجة نارية.

بينما العملية الثانية على مستوى الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببرج منايل، أين تم تفكيك شبكة إجرامية وطنية منظمة مختصة في سرقة المركبات. بالإضافة إلى نقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بواسطة المركبات المسروقة

خلال العملية تم توقيف 3 أشخاص فيما يبقى 2 منهم في حالة فرار مع حجز 540 كبسولة والأدوات المستعملة في عمليات سرقة المركبات.

في حين العملية الثالثة تمت على مستوى الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بخميس الخشنة، أين تم تفكيك شبكة إجرامية مختصة في نقل وترويج المؤثرات العقلية. وتم توقيف 4 أشخاص وحجز 5970 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ وسيارة سياحية.

وجاءت العملية الرابعة على مستوى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشعبة العامر حيث تمت الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات (كيف معالج.

وأسفرت عن توقيف 4 أشخاص وحجز 248.82غ من الكيف المعالج.

وفي العملية الخامسة تمكنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطنيبالأربعطاش أين تم حجز 406 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ داخل مركبة سياحية على مستوى الطريق السيار شرق غرب وتوقيف سائقها.

والعملية الأخيرة تمت على مستوى الفرقة الإقليمية بسيدي داود أين تم توقيف شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية حيث تم حجز 193 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ.

تم تقديم جميع العصابات الإجرامية أمام الجهات القضائية كل حسب الإختصاص.