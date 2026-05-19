بومرداس.. حجز “شمة” مغشوشة بقيمة تفوق 15 مليار سنتيم وتوقيف شخصين

أطاحت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO)، بشبكة إجرامية تنشط في صناعة التبغ بطريقة غير مشروعة مع التقليد باستعمال مواد مغشوشة وسامة.

العملية مكّنت من حجز كمية معتبرة من مادة التبغ للترشق المقلدة، يقدر وزنها الإجمالي بـ9 أطنان و700 كيلوغرام.

وجاءت هذه العملية عقب تفطن أفراد المصلحة المركزية لنشاط شبكة إجرامية كانت تستغل ورشة سرية بولاية بومرداس لتقليد وإنتاج مادة التبغ للترشق باستعمال مواد مغشوشة وسامة.

ليتم تمديد مداهمة موقع الورشة وتوقيف شخصين من عناصر الشبكة الإجرامية في حالة تلبس.

هذه العملية، المنجزة تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت إجمالا عن ضبط 9 أطنان و700 كيلوغرام من مادة التبغ المغشوشة. إضافة إلى حجز آلات صناعية ولوازم التعبئة والتغليف، بقيمة مالية تقدر بأزيد من 15 مليار سنتيم.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس.