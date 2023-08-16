بومرداس.. الدرك الوطني يحبط محاولة “حرقة” لـ24 شخصا

أحبطت عناصر الدرك الوطني بولاية ومرداس محاولة هجرة غير شرعية لـ24 شخصا مع حجز ثلاثة قوارب في عرض البحر, حسب بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن هذه العملية تمت إثر ورود معلومات لأفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني مفادها “عزم مجموعة من الشباب تنظيم رحلة سرية عن طريق البحر انطلاقا من أحد شواطئ ولاية بومرداس ليتم مباشرة تفعيل المخطط المتعلق بمحاربة هذه الظاهرة, حيث تم حجز القارب الأول بعرض البحر مقابل شاطئ بلدية زموري وقاربين آخرين بشاطئ قورصو كان على متنهم 24 شخصا من بينهم 7 أشخاص من جنسية مغربية وشخص واحد من جنسية مالية”.

وقد أسفرت العملية –حسب البيان– عن “حجز ثلاثة قوارب صيد وثلاثة محركات ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية وثمانية هواتف نقالة, ليتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة”.

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