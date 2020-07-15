بومزار: إطلاق الدفع عن طريق ” code QR” قبل نهاية السنة

الوطني
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بومزار: إطلاق الدفع عن طريق ” code QR” قبل نهاية السنة
بقلم أمينة داودي

كشف وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، أن الوزارة ستطلق قبل نهاية السنة الدفع عن طريق ” code QR”.

وأضاف الوزير خلال استضافته بالإذاعة الوطنية أن هنالك 4052 مكتب بريد نسعى لرقمنة كل الخدمات فيها، مضيفا أنه على مؤسسة البريد أن تطور وتوفر خدمات أخرى للمواطنين.

وأفاد وزير البريد، أنه لدينا 27 مليون حساب جاري و 22 مليون فقط يتم التعامل بها، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تعزيز مكانة مكاتب البريد

ولم يفوت الوزير بومزار فرصة تحية كل عمال بريد الجزائر على عملهم الجبار في هذه الظروف الحساسة، كاشفا عن العمل سويا مع وزير التجارة لتسريع العمل بالدفع الإلكتروني.


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