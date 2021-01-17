بومزار: إطلاق مشروع الشراكة بين بريد الجزائر والمؤسسات الناشئة لتعميم الدفع الإلكتروني

الوطني
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بومزار: إطلاق مشروع الشراكة بين بريد الجزائر والمؤسسات الناشئة لتعميم الدفع الإلكتروني
بقلم أمينة داودي

أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار ، عن الإطلاق الرسمي لمشروع الشراكة بين بريد الجزائر والمؤسسات الناشئة.

وأضاف بومزار خلال الإحتفال باليوم الإفريقي للبريد، أن هدف الشراكة هو مرافقة قطاع البريد لتسريع وتيرة تعميم الدفع الإلكتروني.

وأوضح الوزير، أنه سيتم إعتماد أصحاب المؤسسات الناشئة كوكلاء نقديين معتمدين بعد توفرهم على الشروط المحددة ضمن دفتر الشروط الخاص.

كما سيتم تكليفهم بمرافقة الأعوان الإقتصاديين في مسار التعاقد مع مؤسسة “بريد الجزائر” إلى غاية تحصلهم على مختلف وسائط الدفع الإلكتروني.

وقال الوزير، أنه يمكن إستخدام خدمة الدفع عبر رمز الإجابة السريع (QR Code)، فضلا عن تنصيب التجهيزات وصيانتها.


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