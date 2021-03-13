بومزار.. التوقيع والتصديق إلكترونيا يؤمن من ظاهرة التعديل

قال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، إن التوقيع والتصديق التقليدي “لا مكان له” خلال القفزة التكنولوجية.

وأوضح وزير البريد، أن التوقيع والتصديق الإلكترونيين، “آمن”، خلال التبادلات والمعاملات، حيث يؤمّنها من التعديل.

وأضاف ابراهيم بومزار، أن العالم يشهد اليوم ازدهار غير مسبوق في الموسوعة الالكترونية.

وأشار، بومزار، إلى أن معظم التشريعيات ذات الصلة تبنت التصديق والتوقيع الكترونيا.

وأكد المسؤول ذاته، أن هذه التظاهرة تعد حدثا فارقا في مسار التحول الرقمي في الجزائر.

وأشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، بمشاركة وزير البريد، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال،على إطلاق لخدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين.