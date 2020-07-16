بومزار: السيولة المالية متوفرة بمكاتب البريد﻿ يومي ﻿عيد الأضحى

أكد وزير البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، أنّ وزارته إتخذت كل الإجراءات تحسبا لعيد الأضحى لضمان توفر السيولة المالية على مستوى جميع مكاتب البريد الموزعة عبر التراب الوطني.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية، قال بومزار “أطمئن المواطنين حول توفر السيولة المالية بجميع مكاتب البريد عبر التراب الوطني تحسبا لعيد الأضحى”. مضيفا أنه تم إتخاذ بعض الإجراءات بالتنسيق مع بنك الجزائر لضمان خدمات أفضل.

وأشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أنه تم سحب أزيد من 374 مليار دينار من مكاتب البريد خلال شهر جوان الفارط، وهو ما وصفه بالمبلغ الضخم، مشيرا إلى أن 73 مليار دينار من 374 مليار تم سحبها على مستوى الموزعات الآلية التابعة لبريد الجزائر والبنوك، مضيفا أنه تم إجراء أكثر من 84 ألف عملية نقدية خلال السداسي الأول من عام 2020 عبر الشبكة البريدية والبنكية.