بومزار: السيولة النقدية متوفرة في كل مكاتب البريد.. ولهذا السبب تم فتح الحسابات التضامنية

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية، إبراهيم بومزار، عن توفر السيولة النقدية في كل مكاتب البريد، مشيرا ان فتح الحسابات التضامنية جاء استجابة لمبادرة المجتمع المدني.

طمأن بومزار، في تصريح له للإذاعة الوطنية، المواطنين بأن السيولة النقدية متوفرة على مستوى كل مكاتب البريد عبر كافة ولايات الوطن.

وحث الوزير مسؤولي القطاع على “تكثيف الخرجات الإعلامية لتحسيس المواطنين بضرورة استعمال منصات الدفع الالكتروني”.

مشيدا بـ “تجاوب المواطنين مع استعمال هذه المنصات في ولاية البليدة”.

وبخصوص غلق مراكز البريد في ساعات متقدمة، فأشار بومزار أن “الظرف الحالي استثنائي ويتطلب توقيت عمل استثنائي”.

وأكد في ذات السياق أن “الموزعات المالية تعمل على مدار اليوم لضمان توفر السيولة”.

وفيما يخص الحسابات التضامنية التي تم فتحها عبر البريد والخزينة العمومية، أكج وزير البريد أنها جاءت “استجابة لمبادرة من المجتمع المدني في سبيل تعزيز العمل التضامني”.

كما تطرق الوزير أيضا إلى دفع فواتير مختلف خدمات القطاع، وكشف بأنه أعطى تعليمات بعدم قطع خطوط الهواتف الثابتة، بالإضافة إلى “إجراءات استثنائية للتعبئة الاحتياطية لخدمة الانترنت”.