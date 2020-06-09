بومزار: بحث نموذج جديد ومستدام لتسهيل عملية صب معاشات المتقاعدين وتفادي الإكتظاظ بالمكاتب البريدية

شدّد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ابراهيم بومزار، على ضرورة بحث نموذج جديد ومستدام لتسهيل عملية صب معاشات المتقاعدين.

وأفاد بيان للوزارة، أن الوزير ترأس اليوم الثلاثاء لقاءا تشاوريا، ضم ممثلي القطاع وقطاع العمل والتشغيل و الضمان الإجتماعي، من أجل بحث نموذج جديد و مستدام لتسهيل عملية صب معاشات المتقاعدين.

وأضاف البيان، أنه على الرغم من اتساع الشبكة البريدية التي تضم ما يزيد عن 4 ٱلاف مكتب بريدي، فإن هذه الأخيرة تشهد دوريا توافدا كبيرا ومعدلات ذروة جد مرتفعة أيام 20 و 22 و 24 و 26 من كل شهر، الموافقة لتواريخ صب معاشات المتقاعدين، الذين يتجاوز عددهم حاليا 3 ملايين متقاعد زبون على مستوى بريد الجزائر.

وأشار نفس البيان، إلى أنه على الرغم من تظافر جهود القطاعين من أجل سحب هذه المعاشات، والتسهيلات الموضوعة، فإن الفترة الأخيرة المتسمة بتفشي جائحة كورونا-كوفيد 19، قد أثبتت أن هذه التدابير لا تعدو كونها محدودة وظرفية، لاسيما من خلال التوافد الكبير للمتقاعدين مما يعرض حياتهم إلى خطر الإصابة بهذا الفيروس.

وفي ذات السياق، أكد الوزير على ضرورة بحث الحلول المقترحة لهذه الإشكالية بصفة جذرية ومستدامة، داعيا كل الأطراف المعنية بضرورة الخروج في القريب العاجل بورقة طريق واحدة، من أجلها تخفيف الضغط على مكاتب البريد في هذه المواعيد بصفة نهائية، وتحسين ظروف سحب المتقاعدين لمعاشاتهم.