بومزار.. تطوير تطبيق يسمح برقمنة مسار تسديد المنح الجزافية للتضامن

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، أن قطاعه سيطور تطبيق يسمح برقمنة مسار تسديد المنح الجزافية للتضامن.

وأضاف بومزار، اليوم الثلاثاء، أن القطاع سيقوم بفتح حسابات للمواطنين من أجل تمكينهم من سحبها في ظروف أكثر مرونة وسهولة.

وأوضح الوزير، أن العملية تتم بمجرد تقديم بطاقة وكالة التنمية الاجتماعية، تتضمن رقم تعريف فريد خاص بكل مستفيد.

وأشار بومزار، إلى أن هذه الخطوة تبلورت بمبادرة أخرى، عكف القطاع على تسجيدها لفائدة الفئات الهشة التي تحرص الدولة على حمايتها.

وأبرمت اليوم الثلاثاء، كل من وزارتي البريد والتضامن، على اتفاقية شراكة لأجل رقمنة وعصرنة الخدمات بين القطاعين لتسهيل حياة المواطنين.

وتتمثل الاتفاقية المبرمة بين القطاعين في رقمنة الدفع المنحة الجزافية للتضامن ، التي تعمل وزراة البريد على تحسين الخدمات للمواطنين.