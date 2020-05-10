بومزار: تعميم شبكة الألياف البصرية إلى المنازل بالعاصمة.. وستنشر بكل أقطاب الجزائر

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ابراهيم بومزار عن مشروع نموذجي لتعميم تكنولوجيا الألياف البصرية إلى المنزل بالجزائر العاصمة لضمان نوعية تدفق الأنترنت واستقرارها.

وأكد الوزير في تصريح ” لوأج” على إطلاق مشروع عصرنة الإرسال متعدد بتقسيم الزمن أو TDM بالجزائر العاصمة، بالنظر لطبيعة هذه الشبكة القديمة والمهترئة، وهو مشروع تجريبي يتمثل في استبدال إرسال الـ TDM بتكنولوجيا الألياف FTTH التي تضمن تدفقا حقيقيا يبلغ 100 ميغا.

وأبرز الوزير في خرجته الميدانية رفقة المدير العام لاتصالات الجزائر، منير جواهر، أن شبكة الهاتف والأنترنت لا تزال تستعمل الألياف النحاسية بالجزائر العاصمة وهو ناقل لا يمكنه ضمان تدفق مستقر للإنترنت.

وأضاف بومزار، أنه تم اقتناء أجهزة مقسمة الخط البصري أو OLT جديدة والتي بإمكانها إيصال ٱلاف المشتركين بألياف الـ FTTH على اعتبار أن هءه التكنولوجيا من التقنيات الاكثر نجاحا لضمان إستقرار الإتصال بشبكة الأنترنت.

وتابع يقول “سنتمكن بفضل القدرات الهامة لمحطات الخط البصري، من تغطية 256 منطقة بيضاء بالجزائر العاصمة “مناطق غير مغطاة حاليا بالهاتف والأنترنت”.

وطمأن الوزير أنه قبل نهاية سنة 2020، سيلمس مواطنو العاصمة أولى نتائج هذه العملية الرامية إلى توفير تدفق عال ومستقر بأفضل جودة خدمات.

كما أشار إلى أن هذه العملية ستطلق في مرحلة ثانية بولاية قسنطينة قبل تعميمها فيما بعد على باقي الولايات، مضيفا أنه أعطى تعليمات لنشر الألياف البصرية في كل أقطار الجزائر، لأن هذا الإستثمار على المديين المتوسط والطويل أقل تكلفة وأكثر ربحا.