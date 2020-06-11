بومزار: تنصيب مجموعة عمل لتجسيد نصوص القوانين حول تحويل أرقام الهواتف

أشرف وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية براهيم بومزار على تنصيب مجموعة عمل مكلفة بإعداد خارطة طريق ترمي إلى تجسيد أحكام القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الالكترونية لا سيما في جانبه المتعلق بالمسار الوطني وتقسيم الحلقة المحلية وتحويل أرقام الهاتف.

وجرى حفل تنصيب مجموعة العمل متعددة القطاعات أمس بحضور رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية زين الدين بلعطار.

وقال بومزار على هامش حفل التنصيب، أن مجموعة العمل ستكون مهمتها بحث مختلف الجوانب التقنية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بتنفيذ الأحكام المكرسة في القانون 04-18 المؤرخ في 10 ماي 2018 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية في مجال تقاسم المنشٱت القاعدية وتعدد الموارد وترقية المنافسة وتشجيع الإستثمار في سوق الإتصالات السلكية واللاسلكية.

وأضاف الوزير، أن هذا المسعى يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي الذي يعد محرك أساسي وحجر الأساس للتنمية المستدامة لبلدنا من خلال تحسين الاتصال في كامل التراب الوطني مع المساواة في الحصول على الخدمة و حتمية تقديم نوعية جيدة للمواطنين.