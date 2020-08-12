بومزار: رعايا أفارقة قاموا بعدة عمليات سحب الأموال بتواطؤ من أعوان جزائريين

كشف إبراهيم بومزار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أنه تم تسجيل عدة تجاوزات أدت إلى تذبذب توزيع السيولة النقدية على المكاتب البريدية.

وأضاف الوزير بعد استعراض، أمام رئيس الجمهورية، مؤشرات السيولة المالية و كذا ظروف تمويل مكاتب البريد ومحاربة تبييض الأموال، وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي، أنه سحب عدة مبالغ نقدية تتعدى 20 مليون دينار خلال نفس الأسبوع على مستوى نفس المكتب البريدي، (بما يساوي سحب 30 ألف دينار لفائدة 600 موظف متقاعد، كما تلقي نفس الشخص أزيد من 2800 عملية دفع سريعة بمبلغ إجمالي يفوق 28 مليون دينار خلال شهري جوان وجويلية.

وكشف الوزير أنه تم اكتشاف إجراء رعايا أفارقة عدة عمليات سحب بتواطؤ من أعوان جزائريين بشمال البلاد، مضيفا أن هذه الممارسات المشبوهة تتنافى والدور الذي يجب أن يلعبه المرفق العام البريدي، من خلال التكفل وبصفة أولية بعمليات السحب التي تقوم بها الغالبية العظمى من مواطنينا، من أجور و معاشات و منح.