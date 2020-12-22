بومزار.. رقمنة دفع المنحة الجزافية للتضامن من شأنه تسهيل حياة المواطنين

أبرمت اليوم الثلاثاء، كل من وزارتي البريد والتضامن، على اتفاقية شراكة لأجل رقمنة وعصرنة الخدمات بين القطاعين لتسهيل حياة المواطنين.

وتتمثل الاتفاقية المبرمة بين القطاعين في رقمنة الدفع المنحة الجزافية للتضامن ، التي تعمل وزراة البريد على تحسين الخدمات للمواطنين.

وأضاف وزير البريد ابراهيم بومزار،أن قطاعه يعمل على رقمنة خدمة دفع المنحة الجزافية للتضامن وتعميمها عبر الشبكة البريدية بأكملها.

وتندرج الاتفاقية –حسب الوزير-، ضمن جهود قطاع البريد على المساهمة في تجسيد استراتيجية الحكومة الرامية إلى تبسيط الاجراءات الادارية ورقمنتها.