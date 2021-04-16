بومزار: سيتم التكفل بمطالب عمال بريد الجزائر بهدوء مع الممثلين الشرعيين

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، أنه أصدر تعليمات للمديرية العامة لبريد الجزائر للإسراع في التكفل بمطالب العمال.

وجاء تصريح الوزير، على هامش الحفل الذي خصص لتكريم الفائزين في المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل 2021.

وأضاف بومزار، أن مطالب العمال لا تعود لليوم، وإنما الأمر يتعلق بتراكم لعدة سنوات منها ما يعود إلى سنة 2003.

وقال إن موظفي بريد الجزائر “تلقوا وعودا كثيرة لكن بعضها لم يتحقق”، مضيفا أن المديرية العامة لبريد الجزائر، قد استجابت بالفعل للمطالب الأولى.

ودعا الوزير عمال البريد، الذين حرصوا بشجاعة على استمرار الخدمة العمومية في خضم أزمة كوفيد-19، إلى التحلي بالحكمة من خلال الإلتحاق بمناصب عملهم.

خاصة وأن هذه الفترة التي تتزامن مع بداية شهر رمضان المعظم الذي يشهد توافدا كبيرا للمواطنين على مكاتب البريد وخاصة الموظفين والمتقاعدين.

وأكد الوزير في ذات السياق “أن التكفل بمطالب الموظفين سيتم بهدوء مع الممثلين الشرعيين”.