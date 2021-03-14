بومزار: عرض جديد للأنترنت بتعريفة تحفيزية للمتعاملين الإقتصاديين والمؤسسات الناشئة قريبا

كشف إبراهيم بومزار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أن الإطلاق الفعلي للمصادقة الالكترونية هو مكسب للأمة.

وأوضح الوزير خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الثالثة، أن المصادقة الإلكترونية تساهم في التحوّل الرقمي وعصرنة الإدارات والمؤسسات الإقتصادية.

وأوضح بومزار، أن الهدف من عصرنة الهياكل القاعدية للإتصالات هو خلق قيمة مضافة وتشجيع التبادلات اللامادية.

وكشف الوزير، أن هنالك عرض جديد للأنترنت بتعريفة تحفيزية لصالح المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الناشئة.

وكشف بومزار في ذات السياق، أن العرض الجديد ينتظر المصادقة عليه من طرف سلطة الضبط.

كما سيتم إستقبال والاستماع دوريا إلى جميع متعاملي الهاتف النقال لمتابعة مخطط عصرنتهم ورفع العوائق البيروقراطية.

وأوضح الوزير، أن أن العرض سيهدف إلى تقديم خدمات أنترنت ذات نوعية للمواطنين.

خاصة وأن الولوج إلى أنترنت ذات نوعية يعتبر أولوية بالنسبة للوزارة، حيث إنتقل عرض النطاق الترددي الدولي من 1.7 تيرابايت إلى 2.8 تيرابايت.

كما تم تسجيل ذروة استهلاك تتجاوز 2 تيرابايت هذا الأسبوع، وهو الأمر الذي يرجع إلى الإستعمال المتزايد للعمل عن بعد، التحاضر عن بعد.

بالإضافة إلى تحويل 2.15 مليون مشترك من 2 ميغا إلى 4 ميغا بفضل جهود تقنيي وإطارات إتصالات الجزائر.