بومزار: لا انقطاع في الأنترنت يومي عيد الفطر المبارك

قال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ابراهيم بومزار، أنه لن يكون هناك انقطاع في خدمات الأنترنت يومي عيد الفطر.

وأضاف الوزير اليوم الخميس خلال زيارة تفقدية للمدينة الجديدة بسيدي عبد الله، أنه حتى ولو تم تسجيل انقطاع في التيار الكهربائي فالانترنت لن تنقطع يومي العيد.

وفي سياق ٱخر، كشف بومزار، أنه خلال 15 يوما ستزود 1200 عائلة في سيدي عبد الله بخدمات الانترنت، مضيفا أن 500 عائلة استفادت اليوم من خدمات الانترنت.

وأعلن وزير البريد، أن الوزارة أخذت التزاما لتقسيم البنية التحتية،وسيتم تزويد كل مدينة سيدي عبدالله بخدمات الانترنت.