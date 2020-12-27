بومزار: لا وجود لأزمة السيولة والوضعية الحالية لا تسمح بالحديث عن “5G”

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، إن مشكل السيولة لم يعد مطروحا، بفضل التنسيق بين مختلف المصالح المعنية.

وكشف الوزير، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، أنه سيتم اقتناء 5 ألاف نهائي دفع خلال الأيام القادمة.

وأشار بومزار، إلى أن الجزائريين سحبوا أكثر من 4 آلاف مليار دينار من مكاتب البريد إلى غاية 30 نوفمبر الماضي.

ومن جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة، تشجيع وتعميم الدفع الإلكتروني.

ودعا الوزير، كافة التجار إلى تسريع استعمال الدفع الإلكتروني بهدف القضاء على أزمة السيولة وتخفيض الضغط على مكاتب البريد.

وأشار بومزار، إلى أنه قد تم توصيل أكثر 133 ألف مواطن يقطن بمناطق الظل، بالألياف البصرية.

وحول خدمات تدفق الانترنيت، أكد وزير البريد إنه “غير راضي”، موضحا أن تغطية الجيل الرابع لا تمس كل الولايات.

ووجه الوزير نداء لكل المتعاملين بضرورة تسريع توفير خدمة الجيل الرابع، وعصرنة الشبكة وإستقرارها لسماح لتدفق السريع لخدمة الأنترنت.

وأوضح بومزار أن الوضعية الصحية والإقتصادية التي تمر بها الجزائر لا تسمح بالحديث عن الجيل الخامس وأن كل التركيز منصب على كيفية تطوير وتعميم الجيل الرابع.

ووعد المسؤول الأول عن القطاع، المواطنين، أن هذه العملية ستعرف تقدم ملموس في الأيام القادمة.