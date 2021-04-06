بومزار: مؤسسة البريد السريع تعالج 50 ألف طرد بريدي يوميا

كشف وزير البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار ، أن مؤسسة البريد السريع عرفت تطورا ملحوظا.

وأضاف الوزير، أن المؤسسة كانت تعالج ألفين طرد بريدي يوميا، وانتقلت إلى 50 ألف طرد يوميا منذ بداية الأزمة الصحية.

وجاء تصريح الوزير، على هامش زيارة تفقدية على مستوى مراكز الفرز ومعالجة الرسائل البريدية لولاية الجزائر العاصمة.

وأوضح بومزار، أن إرتفاع نسبة اللجوء إلى خدمات البريد السريع راجع إلى غلق الرحلات الجوية بسبب الجائحة.

وكشف الوزير، أن هناك تحسن الوضع في مراكز الفرز خلال الأشهر الأخيرة، مشددا على ضرورة كتابة العنوان بوضوح على ظهر الظرف.

وجدّد الوزير إلتزام وزارته بمرافقة المتعاملين في مجال فرز ومعالجة الطرود والرسائل البريدية.