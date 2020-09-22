بومزار ورزيق يشرفان على اطلاق اليوم الوطني حول تعميم استخدام وسائل الدفع الالكتروني

أشرف اليوم الثلاثاء،ابراهيم بومزار، وزير البريد، وكمال رزيق، وزير التجارة، على الاطلاق الرسمي لليوم الوطني حول تعميم استخدام وسائل الدفع الالكتروني.

اللقاء الذي احتضنت فعالياته الوكالة الوطنية لترقية و تطوير الحظائر التكنولوجية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.

وقد شهدت هذه التظاهرة مشاركة، فضلا عن ممثلي منظمات التجار و جمعيات حماية المستهلكين، ممثلين عن عينة من المؤسسات المصغرة و الناشئة، ٳضافة ٳلى المديرين الولائيين لقطاعي البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، و التجارة، و الاطارات المحلية للمؤسسات البنكية، الذين تم ضمان تغطية لهم عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

ويرمي هذا اليوم الوطني الاعلامي و التحسيسي ٳلى مخاطبة المواطنين و المتعاملين الاقتصاديين و تقريب الفهم لديهم حول مزايا و فوائد تعميم استعمال دعائم الدفع الالكتروني، ضمن المقاربة الجديدة التي تراهن عليها الدولة لعصرنة التعاملات التجارية و التبادلات المالية و جعلها أكثر سلاسة و انسيابية، مع ضمان أعلى معايير السلامة و الامان.

للإشارة، تأتي هذه المبادرة لتجسيد المرحلة الأولى من المخطط الاتصالي المعد للترويج لهذه العملية من قبل فوج العمل المتعدد القطاعات المنصب مؤخرا. لتليها خطوة ثانية يتم من خلالها، تنظيم أيام ٳعلامية و تحسيسية مماثلة على مستوى كامل ولايات الوطن، تصاحبها خرجات ميدانية ستقودها ٳطارات قطاع البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية بالتنسيق الوثيق مع نظرائهم من وزارة التجارة، لتوعية التجار و المواطنين على مستوى المساحات التجارية.

و قد عرف الحدث تقديم عروض موجهة للمواطنين و المتعاملين الاقتصاديين، تضمنت من جهة توضيحات للإطار القانوني المحدد لآليات و شروط الاستفادة من الدفع الالكتروني، و من جهة أخرى شروحات حول وسائل الدفع المتاحة في الجزائر، من نهائيات (TPE) و رمز الدفع السريع (QR CODE) عن طريق الهاتف النقال الذكي. ٳضافة ٳلى عروض قدمتها المؤسسات الناشئة المشاركة تمحورت حول تطبيقات وحلول الدفع الالكتروني المتنوعة التي توفرها عبر أرضياتها و بواباتها على شبكة الانترنت.

كما خصصت على هامش هذه التظاهرة، فضاءات للتحسيس و الاعلام المباشر حول الخصائص و الاثار الايجابية لاستخدام وسائل الدفع الالكتروني، تكفل بتنشيطها مجموعة من الاطارات التابعة لمؤسسة بريد الجزائر و تجمع النقد الآلي.