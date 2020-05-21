بومزار وناصري يقفان على مشروع الربط بالألياف البصرية بسيدي عبد الله

قام اليوم وزير البريد، إبراهيم بومزار، رفقة وزير السكن، كمال ناصري، بزيارة ميدانية إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله.

ووقف الوزيران، من خلال هذه الزيارة، على تقدم مشروع الربط بالألياف البصرية إلى غاية المنزل “FTTH”، و هو المشروع الذي سيمس 59000 مشترك.

وتم استكمال ربط 1002 مشترك كمرحلة أولى، سيستفيدون من خدمة الأنترنت عالي التدفق خلال 10 أيام.

كما وقف الوزيران على تنصيب محطة جيل رابع “4G LTE” متنقلة بسعة 6000 مشترك، سيستفيد منها سكان المدينة الجديدة كحل ظرفي، لاسيما في ظل هذا الحجر الصحي.

وأكد الوزيران على ضرورة تفعيل آليات التعاون بين القطاعين، لاسيما من خلال التهيئة المسبقة لأغماد تمرير الألياف البصرية والمحلات التقنية خلال إنجاز مختلف المشاريع السكنية.

ويأتي ذلك، تفاديا لتأخر ربط المستفيدين بهذه الخدمة، التي لم تعد من الكماليات، و كذا تفعيل الآليات القانونية السارية المفعول، لاسيما ما تعلق منها بتقاسم البنية التحتية.

ويأتي هذا المشروع يأتي على إثر الزيارة الفجائية التي قام بها الوزير إلى هذه المدينة الجديدة والتي وقف خلالها على مجموعة من النقائص بشأن التغطية بشبكة الاتصالات في شقيها الثابت والنقال، والتي التزم على تداركها في القريب العاجل.