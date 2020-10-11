بومزار يدعو الإعلام إلى تنوير الرأي العام بتحري صدق المعلومة

دعا وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، الإعلام إلى الاضطلاع بدورها في تنوير الرأي العام،بالالتزام بتحري صدق المعلومة.

وتابع الوزير، “لاسيما في خضمّ التحولات المتسارعة التي باتت تفرضها التكنولوجيات الرقمية من حيث تعدد مصادر المعلومات وسرعة وآنية انتشارها”.

وأعلن ابراهيم بومزار أنه بالتعاون مع ” Google تم لأول مرة تصور تنظيم مسار تكويني غير مسبوق على مستوى المنطقة.

وتمحور على عدة جوانب بالغة الأهمية، متعلقة باكتساب الصحافيين لمهارات كشف الأخبار الكاذبة.

وأشرف، وزير البريد، رفقة وزير الاتصال، على انطلاق الدورة التكوينية لفائدة الصحافيين والتي تحمل عنوان:التصدي لظاهرة الأخبار المغلوطة “Fake news”.

ومن جهته، ثمّن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة هذه المبادرة التي اعتبرها ذات أهمية بالغة في ظل تنامي عدد المتابعين للأخبار على الفضاء الرقمي.

وأكد الوزير، أن هذه الدورات التكوينية ستسجل ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى مرافقة الصحافة الكلاسكية إلى الانتقال إلى الصحافة الرقمية.