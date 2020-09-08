بومزار يدعو موردي تجهيزات الإتصالات ٳلى تسريع التحول الرقمي

استقبل ابراهيم بومزار، وزير البريد، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن موردي تجهيزات الاتصالات الالكترونية الناشطين في السوق الوطنية.

وحسب بيان للوزارة، استقبل الوزير، متعاملي HUAWEI ، ZTE ، NOKIA ، ERICSSON FIBERHOME، DELL ، N.E.C ، CISCO ، FORTINET ،3 TECH.

وجاء هذا اللقاء تجسيدا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد المتضمنة فتح مجال الاستماع والتكفل الأمثل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين.

وأكد الوزير لضيوفه أن بلادنا وبفضل التوجهات والأهداف الاستراتيجية لمخطط عمل الحكومة والاصلاحات التي تضمنها، أضحت تتوفر على مناخ اقتصادي يتميز بعوامل جذب حقيقية.

كما يتيح فرص هامة لصالح المستثمرين، بفضل العديد من المزايا والتسهيلات التي يقدمها الاطار القانوني.

فضلا عن قدرات النمو الواعدة سواء في مجال التجهيزات والشبكات أو في جانب المحتوى الرقمي، يضيف الوزير.

و أشار الوزير أن الدولة تحرص عن طريق الهيئات المخولة، على ضبط، و بصفة صارمة، ظروف وشروط المنافسة النزيهة، مع الوقوف بشكل محايد على تكافؤ الفرص والمساواة بين كل المتعاملين.

ودعا الوزير ممثلي موردي التجهيزات ٳلى ولوج السوق الجزائرية بنظرة متجددة، قائمة على استثمارات تتخطى البعد التجاري ٳلى التفكير في مشاريع خلاقة للثروة.

وتفتح المجال لنقل التكنولوجيا والتكوين المتواصل للموارد البشرية، بغية مرافقة بلادنا في مسعاها الرامي ٳلى تنويع اقتصادها، الرفع من تنافسيتها الدولية وتسريع التحول الرقمي.

و في ختام هذا اللقاء، صرح الوزير أن مصالح الوزارة على أتم الاستعداد لتسهيل نشاط المتعاملين وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.

كما أفاد أن الوزارة تجتهد لٳرساء دعائم مقاربة للتشاور والتعاون المتواصل مع كافة الشركاء الناشطين في القطاع، من مؤسسات وخبراء.

وتشجيع كل الفاعلين على ٳبداءا قتراحاتهم وتحرير روح المبادرة والابتكار لتقديم حلول تقنية تتماشى وتطلعات واحتياجات الجزائر، في الفضاء التكنولوجي.