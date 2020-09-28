بومزار يستقبل ممثلين عن المتعاملين “ERICSSON” “HUAWEI” و” ZTE”

وحسب بيان الوزارة، فقد تمحورت جلسات العمل، حول بحث السبل و الوسائل الكفيلة بتشجيع هؤلاء المتعاملين على الرفع من استثماراتهم ذات القيمة المضافة في ميادين تدعيم البنى التحتية، و تكوين الموارد البشرية و نقل الخبرات، لمساعدة بلادنا في مسعاها لتجسيد استراتيجية التحول الرقمي و بناء مجتمع المعلومات.

هذا وجدد الوزير استعداد الوزارة الكامل لمرافقة المتعاملين الثلاثة وتذليل الصعوبات و العراقيل الادارية التي يواجهونها، و أكد أن الدولة حريصة على توفير مناخ المنافسة النزيهة بين كامل المتعاملين.

و قد حث الوزير ممثلي المتعاملين الثلاثة، على الاستجابة لتطلعات و احتياجات بلادنا، لاسيما من خلال:

– مرافقة فاعلة و مساعدة تفاعلية لدعم استراتيجية بلادنا الهادفة لتحسين آداء و قدرات شبكات الاتصالات الإلكترونية و عصرنتها، لا سيما فيما يتعلق بتغطية الهاتف المحمول والربط بالإنترنت.

-تعاون موجه نحو الاستماع والاستشارة وتقديم الخبرة.

– تدابير ملموسة لتشجيع تشغيل الشباب الجزائري، مع اقتراح عروض تكوين مستمرة لرفع مستوى كفاءات الاطارات الجزائرية في ميدان تكنولوجيات الاعلام و الاتصال .

-تعزيز الاستثمارات وتنويعها، لا سيما في مجال البنى التحتية الموجهة لاستضافة وتخزين البيانات (مراكز البيانات) ، بهدف دعم بلادنا في استراتيجيتها للظهور كمحور إقليمي، وذلك بفضل المنشآت القاعدية الهامة، لاسيما فيما يتعلق بشبكة الالياف البصرية.

– مرافقة المتعاملين الوطنيين في الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد، والذي يتجاوز المقاربة الضيقة المبنية على تسويق الصوت و البيانات، إلى نموذج مستحدث يعزز انتاج خدمات عصرية ذات قيمة مضافة عالية، لا سيما فيما يتعلق بتطوير المحتوى الجزائري.