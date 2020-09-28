بومزار يستقبل ممثلين عن المتعاملين “ERICSSON” “HUAWEI” و” ZTE”

الوطني
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بومزار يستقبل ممثلين عن المتعاملين “ERICSSON” “HUAWEI” و” ZTE”
بقلم خالد زوبيري

استقبل وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية ابراهيم بومزار، ، اليوم الاثنين، ممثلين عن المتعاملين هواوي (HUAWEI)، ايريكسون (ERICSSON)،و (ZTE)، و كذلك كمرحلة أولى لسلسة من اللقاءات مع موردي تجهيزات الاتصالات في بلادنا.

وحسب بيان الوزارة، فقد تمحورت جلسات العمل، حول بحث السبل و الوسائل الكفيلة بتشجيع هؤلاء المتعاملين على الرفع من استثماراتهم ذات القيمة المضافة في ميادين تدعيم البنى التحتية، و تكوين الموارد البشرية و نقل الخبرات، لمساعدة بلادنا في مسعاها لتجسيد استراتيجية التحول الرقمي و بناء مجتمع المعلومات.

هذا وجدد الوزير استعداد الوزارة الكامل لمرافقة المتعاملين الثلاثة وتذليل الصعوبات و العراقيل الادارية التي يواجهونها، و أكد أن الدولة حريصة على توفير مناخ المنافسة النزيهة بين كامل المتعاملين.

و قد حث الوزير ممثلي المتعاملين الثلاثة، على الاستجابة لتطلعات و احتياجات بلادنا، لاسيما من خلال:

مرافقة فاعلة و مساعدة تفاعلية لدعم استراتيجية بلادنا الهادفة لتحسين آداء و قدرات شبكات الاتصالات الإلكترونية و عصرنتها، لا سيما فيما يتعلق بتغطية الهاتف المحمول والربط بالإنترنت.

-تعاون موجه نحو الاستماع والاستشارة وتقديم الخبرة.

تدابير ملموسة لتشجيع تشغيل الشباب الجزائري، مع اقتراح عروض تكوين مستمرة لرفع مستوى كفاءات الاطارات الجزائرية في ميدان تكنولوجيات الاعلام و الاتصال .

-تعزيز الاستثمارات وتنويعها، لا سيما في مجال البنى التحتية الموجهة لاستضافة وتخزين البيانات (مراكز البيانات) ، بهدف دعم بلادنا في استراتيجيتها للظهور كمحور إقليمي، وذلك بفضل المنشآت القاعدية الهامة، لاسيما فيما يتعلق بشبكة الالياف البصرية.

مرافقة المتعاملين الوطنيين في الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد، والذي يتجاوز المقاربة الضيقة المبنية على تسويق الصوت و البيانات، إلى نموذج مستحدث يعزز انتاج خدمات عصرية ذات قيمة مضافة عالية، لا سيما فيما يتعلق بتطوير المحتوى الجزائري.


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