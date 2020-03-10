بومزار يستنكر غياب التغطية بشبكة الهاتف والأنترنت بسيدي عبد الله في العاصمة

أجرى وزير البريد والمواصلات، ابراهيم بومزار، اليوم الثلاثاء زيارة مفاجئة إلى مصالح وهياكل القطاع بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة.

حيث استنكر الوزير غياب التغطية بشبكة الهاتف والأنترنت بهذه المدينة الجديدة التي كان يفترض أن تكون أول مدينة ذكية في الجزائر.

وعاين بعض النقائص بخصوص نوعية الخدمات البريدية المقدمة للساكنة، على غرار تعطل الموزع الآلي للنقود على مستوى مكتب البريد الواقع بالحي السكني الجديد بالمعالمة.

و استمع الوزير لمختلف انشغالات المواطنين وكذا عمال القطاع، كما تم التطرق إلى الحلول المقترحة بشأنها، التي التزم بدراستها مع مختلف الجهات المعنية في القريب العاجل.

وزار الوزير أيضا الحظيرة التكنولوجية بسيدي عبد الله، لاسيما مؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية و السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني و كذا مركز النداء التابع لمؤسسة موبيليس.

كما زار الوزير أيضا الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية و تطويرها، أين طمأن إطارات الوكالة وعمالها بخصوص وضعها تحت وصاية وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يندرج ضمن تظافر جهود مختلف الدوائر الوزارية في إطار التضامن الحكومي، الرامي إلى تجسيد مخطط عمل الحكومة، لاسيما في شقه المتعلق بدعم المؤسسات الناشئة.