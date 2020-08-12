بومزار: 2600 عملية سحب لمبالغ تتعدى مليونين دينار من قبل أشخاص محظورين من التعاملات المصرفية

كشف إبراهيم بومزار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أنه تم تسجيل عدة تجاوزات أدت إلى تذبذب توزيع السيولة النقدية على المكاتب البريدية.

وأضاف الوزير بعد استعراض، أمام رئيس الجمهورية، مؤشرات السيولة المالية و كذا ظروف تمويل مكاتب البريد ومحاربة تبييض الأموال، وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي أنه تم تسجيل جملة من الإختلالات التي تمت بشكل متزامن، حيث تم القيام بأكثر من 2600 عملية سحب نقدا لمبالغ تتعدى مليونين دينار لكل عملية، في بعض الأحيان من قبل أشخاص محظورين من التعاملات المصرفية.

وأشار الوزير في نفس السياق: أنه تم إجراء عدد كبير من الأشخاص المسنين (مولودين بين 1911 و 1930) عدة عمليات سحب نقدية بمبالغ تتراوح ما بين 500 ألف دينار و أزيد من 20 مليون دينار، حيث تعدت المبالغ المسحوبة قيمة 40 مليون دينار (4 ملايير سنتيم)، الأمر الذي أثار شبهات خطيرة وأدى إلى تذبذب عمليات السحب، خاصة وأنه تم سحب مبلغ 4 الاف مليون دج (4 ملايير دينار) على مستوى مكتب بريدي واحد.

وأشار المسؤول الاول عن القطاع، أن نفس الأشخاص قاموا بعدة عمليات سحب نقدية في نفس اليوم، تتراوح قيمتها ما بين 15 مليون دينار و 40 مليون دينار نقدا، بما لا يتناسب مع طبيعة حساباتهم البريدية الجارية، بالاضافة إلى تسجيل إجراء عمليات سحب متكررة بمبالغ تفوق 5 ملايين دينار في ظرف خمسة أيام.