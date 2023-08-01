بومعزة يستقيل من رئاسة النادي الهاوي لإتحاد عنابة

قدم رئيس النادي الهاوي لفريق اتحاد عنابة يحي بومعزة استقالته من الرئاسة عقب المسيرة التي نظمها اليوم أنصار الفريق.

وعرفت المسيرة تواجد أبرز اللاعبين القدامى لإتحاد عنابة الذين طالبوا برحيل رئيس النادي الهاوي و هو ما تحقق على أرض الواقع.

كما قال أن الجمعية العامة ستنعقد السبت القادم على أن يتم الفصل في إضافة أعضاء جدد. قبل أن يعطي الضوء الأخضر لفتح لجنة الترشيحات لاستقبال ملفات الراغبين في الترشح لرئاسة فريق أبناء بونة.

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