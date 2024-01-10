بوميل:”بلايلي لاعب عبقري وسيقدم الإضافة في “الكان”

أكد مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، عن جاهزية لاعب فريقه للتألق رفقة المنتخب الوطني للتألق وصنع الفارق في كأس أمم إفريقيا.

وصرح المدرب بوميل لموقع “النهار أونلاين”، اليوم الأربعاء، على هامش حفل توقيع عقد رعاية بين المولوديو و “أريدُ”:”قبل كل شيء بلايلي لاعب عبقري، أسمع العديد من الأشخاص ينتقدونه على الجانب البدني”.

وأضاف بوميل:”بلايلي سجل مع المولودية هذا الموسم 10 أهداف، ودائما ما كان حاسما ويعمل بجدية في التدريبات”.

وتابع المتحدث:” بلايلي إلتحق بالمنتخب الجزائري للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، وسيصنع الفارق أمام المنافسين في هذه المنافسة”.

كما أكد بوميل بخصوص أداء بلايلي هذا الموسم:”لو نكشف عن بيانات بلايلي بـ “GPS” لكل حصة تدريبية وكل مباراة، فسيكتشف الجميع أنه دائما مايكون ضمن أكثر 3 لاعبين قطعا للمسافات جريا، ولو كان اللاعب مستواه البدني سيئ لما حقق هذه الإحصائيات”.

وفي الختام قال بوميل:”أعتقد أنه يجب التوقف عن إنتقاد بلايلي على الجانب البدني، لأن اللاعب يقدم ماعليه في المباريات بتسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة”.