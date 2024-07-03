بوميل:”جاهزون لنهائي الكأس وهدفنا تحقيق الدوبلي”

أكد مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، عن جاهزية فريقه، لخوض مباراة نهائي كأس الجزائر، أمام شباب بلوزداد، بعد غد الجمعة.

وصرح المدرب بوميل، اليوم الأربعاء، خلال الندوة الصحفية بقاعة مؤتمرات بملعب 5 جويلية الأولمبي، والتي تسبق مواجهة نهائي كأس الجزائر:”هدفنا التتويج بالبطولة والكأس”.

وأضاف المتحدث:”منذ مباراة حسم البطولة أمام إتحاد العاصمة، سمح لنا ذلك تدوير التشكيلة، ومعرفة مستويات اللاعبين”.

وأضاف المتحدث:”واجهنا مشكلة تأخر تحديد تاريخ مباراة النهائي، خاصة وأن اللاعبين كانوا بحاجة إلى الإستفادة من العطل، لكن كان أمامنا الوقت الكاف للتحضير لمباراة نهائي الكأس”.

وتابع المتحدث:”خصصت رفقة طاقم الفني الوقت اللازم للإسترجاع، وسطرنا برنامج تحضير خاص لمباراة النهائي، ورابطة الأبطال، خاصة مع إقتراب موعد إجراء قرعة الدور التصفوي الأول لهذه المنافسة”.