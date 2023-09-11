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الرياضة

بوميل:”سلوك بلايلي جيد إنه لاعب كرة قدم حقيقي”

بقلم فيصل زيان بوزيان
بوميل:”سلوك بلايلي جيد إنه لاعب كرة قدم حقيقي”
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أشاد مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل، بنجم فريقه الجديد اللاعب الدولي يوسف بلايلي، بعد إندماجه مع الفريق خلال فترة التحضيرات الصيفية تحسبا للموسم الجديد.

وصرح مدرب المولودية بوميل، أمس الأحد، لحصة AFTER FOOT RMC:”سلوك بلايلي جيد ولاتشوبه أي شائبة، في كل مرة يلمس فيها الكرة، يحدث شيء ما”.

وأضاف بوميل في حديثه عن المستقدم الجديد في صفوف المولودية:”بلايلي يثير إعجابي حقا، إنه لاعب كرة قدم حقيقي ويحب كرة القدم.”

رابط دائم : https://nhar.tv/wUP3A
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