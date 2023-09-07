بوميل:”نحن في آخر اللمسات التحضيرية قبل إنطلاق البطولة”
بقلم فيصل زيان بوزيان
تحدث مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، عن تحضيرات فريقه تحسبا لإنطلاق الموسم الجديد من المحترف الأول 2023.2024.
وصرح بوميل، اليوم الخميس للصفحة الرسمية للفريق عبر الفايسبوك:”نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة تحسبا لموعد إنطلاق البطولة بعد 10 أيام من الآن”.
وأضاف بوميل:”من المهم جدا إجراء مواجهات ودية بالجزائرقبل إنطلاق البطولة لأن عامل الطقس والملاعب ليست مثل التي كانت في فترة التحضيرات بفرنسا”.
وأوضح متحدث:”كل اللاعبين إلتحقوا بالتدريبات، وسأقوم بالمداولة بين اللاعبين حتى يكونوا على أتم جاهزية للموسم الجديد”.
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