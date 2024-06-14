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الرياضة

بوميل: “أرفع القبعة للاعبين وشكر كبير لأنصارنا”

بقلم كريم تيغرمت
بوميل: “أرفع القبعة للاعبين وشكر كبير لأنصارنا”
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أرجع مدرب مولودية الجزائري، باتريس أمير بوميل، الفضل في تتويجهم بلقب البطولة، للاعبي الفريق، والأنصار.

وصرح بوميل، اليوم الجمعة، لتلفزيون “النهار”: “اوجه تحية كبيرة لكل اللاعبين، الذين رافقوني في هذا التحدي الذي لم يكن سهلا”.

كما أضاف: “أحب كثيرا أنصار المولودية، كونهم يقدمون لنا إضافة كبيرة، بدليل أن مردودنا لا يكون في نفس المستوى في غيابهم”

وتابع أمير بوميل: “أشكر الأنصار على دعمهم الكبير والمتواصل، ونحن دائما بحاجة لهم إلى جانبنا داخل وخارج الديار”.

رابط دائم : https://nhar.tv/FZ6sX
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