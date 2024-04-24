بوميل: “أشعر بأنني جزائري وأتمنى نهائيا أمام إتحاد العاصمة”

أكد الفرنسي باتريس بوميل، مدرب مولودية الجزائر، أنه يشعر بأنه جزائري بالنظر إلى تعلقه بالعميد، متمنيا ملاقاة اتحاد العاصمة في نهائي كأس الجزائر.

وعقب التأهل أمس الثلاثاء، على حساب شباب قسنطينة إلى المحطة الأخيرة للكأس، سئل بوميل عن احساسه لكونه ثالث مدرب أجنبي سينشط النهائي مع المولودية بعد مواطنه الراحل فرانسوا براتشي والايطالي، انريكو فابرو.

ورد مدرب العميد: “مدرب أجنبي؟ أحس أنني جزائري وفخور بتواجدي على رأس هذا النادي العريق، وأحب هذا الفريق وأنصاره ولاعبيه”.

أما بخصوص الفريق الذي يتمناه في النهائي بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، قال بوميل: “في نصف النهائي تواجدت أندية البوديوم، ومهما يكن منافسنا سنكون جاهزين”.

قبل أن يستدرك الفرنسي: “حينما ترى الأجواء في باب الوادي والقصبة، أين يوجد أنصار مولودية الجزائر واتحاد العاصمة.. ستتمنى نهائيا بين المولوية والاتحاد، ولكن مثلما قلت لا يهم من سيكون منافسنا”