بوميل :”أشكر اللاعبين على النتيجة وبلايلي عاد إلى مستواه”

أبدى مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل سعادته الكبير إثر قيادة لاعبيه للفوز برباعية نظيفة في قمة الجولة السادسة من البطولة.

وقال باتريس بوميل في تصريح للتلفزيون العمومي، عقب المباراة “”أشكر جمهور مولودية الجزائر على الاحتفالية، نملك فريق كبير و مثالي، النتيجة جيدة”.

وأضاف بوميل ” المباراة لم تكن سهلة، اللاعبون قدموا ما عليهم و عرفوا كيفية الفوز برباعية بعدما ارتاحوا كثيرا في الشوط الثاني”.

وعن العمل الكبير الذي يقوم به مدلل الشناوة يوسف بلايلي، قال بوميل “نقوم بعمل كبير، الإحتياطيين قدموا ما عليه، بلايلي سجل ثنائية ويعود إلى مستواه، أشكر الطاقم الطبي، الإدارة، كنت صارم جدا مع اللاعبين في عملي مع اللاعبين”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt