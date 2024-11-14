بوميل: “استرجعنا زوغرانا وجاهزون لمواجهة مولودية البيض”

أكد مدرب مولودية الجزائر، أمير بوميل، جاهزية فريقه لمواجهة مولودية البيض، في إطار الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة.

وصرّح المدرب، بوميل، للصفحة الرسمية للنادي عبر منصة فيسبوك، اليوم الخميس: “حضّرنا جيدا لمواجهة مولودية البيض، وسجلنا عودة اللاعب زوغرانا إلى أجواء المنافسة بعد تعافيه من الإصابة”.

وأضاف المتحدث: “وصلنا لمدينة البيض في أحسن الظروف، ونعلم أنه تنتظرنا مواجهة مهمة غدا، وسعيد باسترجاع خدمات العديد من اللاعبين تحسبا لهذا اللقاء”.

وتابع مدرب المولودية: “للأسف متوسط الميدان، أكرم بوراس، لم يسافر مع الفريق لمدينة البيض بسبب معاناته من آلام على مستوى الظهر”.

وأردف: “أنا على اطلاع تام بآراء الأنصار عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأعلم أنك عندما تمثل المولودية يجب أن تفوز في كل المباريات. وأؤكد أن طريقة اللعب في تطور مستمر، رغم أن الفعالية خانتنا في آخر مواجهتين”.

وختم بوميل حديثه بالقول: “سنواصل العمل على المحافظة على صلابتنا الدفاعية، و العمل على تحقيق نتائج إيجابية في قادم المواعيد”.

للإشارة، سيستقبل نادي مولودية البيض ضيفه في الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة، مولودية الجزائر، غدا الجمعة، بملعب زكرياء مجدوب، بداية من الساعة 15.00 عصراً.