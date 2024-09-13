بوميل: “افتقدنا للتركيز وثقتي كبيرة للتدارك في لقاء العودة”

أبدى مدرب مولودية الجزائر، أمير بوميل، أسفه الكبير للخسارة القاسية التي مني بها الفريق أمام مستضيفه الاتحاد الرياضي المنستيري، في الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.

وقال أمير بوميل خلال الندوة الصحفية عقب المباراة: “الفريق الخصم سجل من الفرصة الوحيدة له في المباراة.لم يفعل أي شيء، والهدف جاء ضد المرمى وضد مجريات اللعب كذلك”.

وأضاف بوميل: “افتقدنا للتركيز في الفرص التي كانت من جانبنا، ثقتي كبيرة في اللاعبين للتدارك خلال لقاء العودة”.

وأردف المدرب الفرنسي: “سنحضّر لمباراة العودة بالشكل اللازم وسنثأر لهزيمة اليوم”.

للإشارة، انهزم الفريق العاصمي بهدف دون رد أمام نادي الاتحاد المنستيري. في المباراة التي جرت بملعب رادس في العاصمة تونس.