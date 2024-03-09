بوميل :”التأهل مستحق ويجب الفوز بعدد اكبر من المباريات”

أبدى مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل سعادته الكبيرة اثر قيادة لاعبيه للفوز أمام شباب الزاوية والتأهل إلى الدور القادم من الكأس.

وقال باتريس بوميل خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “يجب علينا العمل والاتحاد بشكل أكبر لنلعب على الجبهتين، المدافعين قاموا بواجبهم ولم يتلقوا أهداف باستثاء الهدف الوحيد الذي سجل عن طريق ضربة جزاء الغير صحيحة”.

وأضاف بوميل “يجب وضع اللاعبين في اريحية أكبر مستقبلا كذلك، و العمل على الفوز بأكبر عدد من المباريات مستقبلا”.

كما ختم مدرب المولودية “يجب طي صفحة الهزيمة امام وفاق سطيف و حماية النادي بشكل أكبر”.