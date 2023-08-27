بوميل: “الجدد أضافوا الكثير من الحيوية والجودة الفنية”

أشاد مدرب المولودية باتريس بوميل، بالاستقادات التي قامت بها إدارة الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، بضمها أسماء كبيرة في صورة بلايلي وزرقان وبلعمري وبازيد.

وفي تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للنادي قال بوميل: “اللاعبون الجدد أضافوا الكثير من الحيوية في الخط الهجومي والجودة الفنية من خلال تمريرات حاسمة وأهداف أيضا”.

قبل أن يعرج الفرنسي للحديث عن خط الدفاع والوسط، وأضاف: “في الدفاع أضاف لنا الوافدون شخصية قوية وخبرة.. وفي وسط الميدان أضافوا لنا شراسة في اللعب، أنا راض عن الجميع لحد الآن”.