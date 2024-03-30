بوميل :”الحديث عن دوبلي البطولة والكأس أمر سابق لأوانه”

ابدى مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل سعادته الكبيرة بعد تحقيق التأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسة السيدة الكأس.

وقال باتريس بوميل في تصريحه خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “لا أستطيع الحديث عن الدوبلي الكأس و البطولة، أشكر اللاعبين على المجهودات الكبيرة التي يبذلونها، أحرتم كثيرا فريق اتحدا خنشلة الذي خلق لنا عدد من الصعوبات، و تعرقل جميع الأندية الاخرى سواء في البطولة أو الكأس”.

كما أضاف بوميل “اهدي الفوز و التأهل إلى الرئيس حاج رجم و إلى إبنه الذي يعاني من المرض”.

وختم مدرب الكتيبة العاصمية “الفوز كان من طرف كل اللاعبين و 27 فرد شارك في الفوز الذي اتى من الجزائر العاصمة إلى خنشلة، السفرية كانت صعبة وسط ظروف صعبة كذلك”.