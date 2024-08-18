بوميل :”الفوز بأول مباراة في رابطة الأبطال سيمنحنا ثقة أكبر”

أبدى مدرب مولودية الجزائر أمير بوميل سعادته الكبيرة لتحقيق انطلاقة مثالية بعد الفوز بثنائية أمام نادي واتانغا الليبيري في رابطة الأبطال.

وقال أمير بوميل خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب المباراة بملعب نيلسون مانديلا ” الفوز في أول مباراة في رابطة الأبطال، جيد لنا، سيمنحنا ثقة أكبر للذهاب بعيدا في المنافسة”.

كما أضاف مدرب مولودية الجزائر “اليوم، أضن أننا حققنا بداية جيدة في البطولة، ليست مباراة سهلة،و الخصم يملك لاعبين جيدين و حتى بعضهم دوليين”.

وأردف مدرب الفريق العاصمي” أنا راض تماما عن الأداء و النتيجة لكن سنلعب المباراة بكل جدية، في لقاء الذهاب”.

كما ختم “تابعنا لاعبين جدد مثل دراوي، الذي تأقلم جيدا معنا، تنتظرنا مباريات عديدة و حتى في البطولة الوطنية لهذا سنعمل حسابنا جيدا”.

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