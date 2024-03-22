بوميل: “اللعب في رمضان صعب وعلينا أن نحسن تسيير الأسابيع المتبقية”

تحدث مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، عن صعوبة خوض البطولة في شهر رمضان، مؤكدا تفضيله برمجة التدريبات والمباريات ليلاً.

وقال بوميل، اليوم الجمعة، في تصريح للإذاعة الوطنية: “اللعب في رمضان خلال فترة الصيام جد صعب، حتى على الأنصار، كان الأمر مرهقا في مباراتنا الأخيرة أمام بن عكنون”.

كما أضاف مدرب المولودية: “صراحة أفضل خوض تدريباتنا ليلا، ولعب كل مبارياتنا على العاشرة ليلا، أين يكون الجميع في أتم جاهزيتهم”.

وتابع باتريس بوميل: “علينا أن نحسن تسيير الأسابيع المتبقية من شهر رمضان، وبعدها سيكون الفريق في وضع جيد”.