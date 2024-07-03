بوميل: “النهائي بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد سيكون تاريخي”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر مدرب مولودية الجزائر، باتريس أمير بوميل، بان مباراة النهائي التي ستجمع فريقه، بنادي شباب بلوزداد تعتبر تاريخية.
وصرح بوميل، بخصوص نهائي الكأس، اليوم الأربعاء، في ندوته الصحفية: “حضرنا لمباراة النهائي مثل أي موعد كروي كبيرة”.
كما أضاف مدرب العميد: “سبق لنا مواجهة فريق شباب بلوزداد في مباراتين خلال موسم البطولة، لكن نهائي الكأس له نكهة خاصة”
وتابع باتريس بوميل: “هذا أول نهائي في كأس الجزائر، سيجمع مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، ما سيجعلها مباراة تاريخية”.
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