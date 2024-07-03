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الرياضة

بوميل: “النهائي بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد سيكون تاريخي”

بقلم كريم تيغرمت
بوميل: “النهائي بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد سيكون تاريخي”
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اعتبر مدرب مولودية الجزائر، باتريس أمير بوميل، بان مباراة النهائي التي ستجمع فريقه، بنادي شباب بلوزداد تعتبر تاريخية.

وصرح بوميل، بخصوص نهائي الكأس، اليوم الأربعاء، في ندوته الصحفية: “حضرنا لمباراة النهائي مثل أي موعد كروي كبيرة”.

كما أضاف مدرب العميد: “سبق لنا مواجهة فريق شباب بلوزداد في مباراتين خلال موسم البطولة، لكن نهائي الكأس له نكهة خاصة”

وتابع باتريس بوميل: “هذا أول نهائي في كأس الجزائر، سيجمع مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، ما سيجعلها مباراة تاريخية”.

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